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Tuesday's sports scores 

-0-

BASEBALL

Marquette 6, STL Patriots 2

Breese Central 11, Roxana 2

Freeburg 15, EAWR 0

Collinsville 9, Alton 0

Southwestern 13, Pana 3 (SW: 12-9)

Hillsboro 5, Carlinville 1

Litchfield 3, Staunton 1

Greenville 10, Vandalia 3

Waterloo 6, Jerseyville 5

Edwardsville 8, B.West 3 (EDW: 20-0)

Father McGivney 6, Maryville Christian 0 (FM: 19-3)

-0-

SOFTBALL

* Jerseyville 12, Civic Memorial 7

Jersey (13-8) - Emily Collins - 2-4, 4-RBI's

CM (9-8) - Kelbie Zupan - 2-4, 2-RBI's

* Belleville East 3, Alton 2 (9-innings)

BE (18-6)

Alton (5-12) - Alaina Laslie - 2-4, 2-run double

Alton softball coach Dan Carter:

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-0-

SOFTBALL

Freeburg 23, EAWR 2

Breese Central 14, Roxana 4

Carrollton 4, Gillespie 2

Edwardsville 10, Collinsville 0

Belleville West 14, O'Fallon 1

Greenville 12, Vandalia 2

Staunton 15, Litchfield 0

-0-

SOCCER

Triad 4, Mascoutah 0 (Triad: 15-0)

Civic Memorial 6, Highland 0 (Abrianna Garrett - 5-goals)

Waterloo 8, Jerseyville 0

Southwestern 3, Staunton 0

Marquette 4, Waterloo Gibault 1