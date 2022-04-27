Tuesday's sports scores
-0-
BASEBALL
Marquette 6, STL Patriots 2
Breese Central 11, Roxana 2
Freeburg 15, EAWR 0
Collinsville 9, Alton 0
Southwestern 13, Pana 3 (SW: 12-9)
Hillsboro 5, Carlinville 1
Litchfield 3, Staunton 1
Greenville 10, Vandalia 3
Waterloo 6, Jerseyville 5
Edwardsville 8, B.West 3 (EDW: 20-0)
Father McGivney 6, Maryville Christian 0 (FM: 19-3)
-0-
SOFTBALL
* Jerseyville 12, Civic Memorial 7
Jersey (13-8) - Emily Collins - 2-4, 4-RBI's
CM (9-8) - Kelbie Zupan - 2-4, 2-RBI's
* Belleville East 3, Alton 2 (9-innings)
BE (18-6)
Alton (5-12) - Alaina Laslie - 2-4, 2-run double
Alton softball coach Dan Carter:
-0-
SOFTBALL
Freeburg 23, EAWR 2
Breese Central 14, Roxana 4
Carrollton 4, Gillespie 2
Edwardsville 10, Collinsville 0
Belleville West 14, O'Fallon 1
Greenville 12, Vandalia 2
Staunton 15, Litchfield 0
-0-
SOCCER
Triad 4, Mascoutah 0 (Triad: 15-0)
Civic Memorial 6, Highland 0 (Abrianna Garrett - 5-goals)
Waterloo 8, Jerseyville 0
Southwestern 3, Staunton 0
Marquette 4, Waterloo Gibault 1