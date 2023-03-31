THURSDAY PREP RESULTS
BASEBALL
ALTON OVER HAZELWOOD WEST 4-1
ALTON - DEON HARRINGTON 3-3, JAYDEN DIAZ 2-3, 2 RBI
CHRIST OUR ROCK TOPPED MARQUETTE 4-3
MARQUETTE 7-3 ON THE SEASON
JERSEY OVER SOUTHWESTERN 2-0
ZACH WEINER 2-3, RBI FOR JERSEY
FREEBURG BEAT EA/WR 14-3
BREESE CENTRAL TOPPED ROXANA 8-5
-0-
SOFTBALL
ROXANA TOPPED BREESE CENTRAL 1-0
For the Shells - Calista Stahlhut - 15 K’s, allowed 2 hits
SOUTHWESTERN BEAT FR. MCGIVNEY 6-1
JERSEY OVER CARLINVILLE 7-5
CHRIST OUR ROCK OVER MARQUETTE 12-5
FREEBURG BEAT EA/WR 15-0
BELLEVILLE EAST SHUT OUT ALTON 11-0
-0-
GIRLS SOCCER
MARQUETTE SHUTOUT FR. MCGIVNEY 2-0
ELLA ANSLEM, CAROLINE STEPHAN – GOALS FOR MCHS. HANNA MARSHAL WITH THE SHUTOUT
CIVIC MEMORIAL OVER HIGHLAND 7-0
TWO GOALS EACH FROM AUBREE WALLACE, AVERY HUDDLESTON, ABRIANNA GARRETT…ONE GOAL FROM AUBREY VOYLES
CARLINVILLE BLANKED EA/WR 8-0
WATERLOO TOPPED JERSEY 7-0
-0-
BOYS VOLLEYBALL
MARQUETTE OVER FR. MCGIVNEY 2-0
MARQUETTE NOW 5-4-2 ON THE SEASON
-0-
BOYS TENNIS
MARQUETTE OVER ALTHOFF 9-0
-0-
BOYS AND GIRLS TRACK
AT SOUTHWESTERN
THE PIASA BIRDS WON THE GIRLS MEET WITH WAVERLY IN 2ND
ON THE BOYS SIDE, SOUTHWESTERN TIED WAVERLY FOR FIRST
-0-
AT THE BELLEVILLE WEST INVITATIONAL
Gina Truax from East Alton Wood River set a new school record in the 300 meter hurdles at the Belleville West Invitational. She finished 2nd overall.