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THURSDAY PREP RESULTS

BASEBALL

ALTON OVER HAZELWOOD WEST 4-1

          ALTON - DEON HARRINGTON 3-3, JAYDEN DIAZ 2-3, 2 RBI

CHRIST OUR ROCK TOPPED MARQUETTE 4-3

MARQUETTE 7-3 ON THE SEASON

JERSEY OVER SOUTHWESTERN 2-0

          ZACH WEINER 2-3, RBI FOR JERSEY

FREEBURG BEAT EA/WR 14-3

BREESE CENTRAL TOPPED ROXANA 8-5

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SOFTBALL

ROXANA TOPPED BREESE CENTRAL 1-0

       For the Shells - Calista Stahlhut - 15 K’s, allowed 2 hits

SOUTHWESTERN BEAT FR. MCGIVNEY 6-1

JERSEY OVER CARLINVILLE 7-5

CHRIST OUR ROCK OVER MARQUETTE 12-5

FREEBURG BEAT EA/WR 15-0

BELLEVILLE EAST SHUT OUT ALTON 11-0

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GIRLS SOCCER

MARQUETTE SHUTOUT FR. MCGIVNEY 2-0

          ELLA ANSLEM, CAROLINE STEPHAN – GOALS FOR MCHS.  HANNA     MARSHAL WITH THE SHUTOUT

CIVIC MEMORIAL OVER HIGHLAND 7-0

          TWO GOALS EACH FROM AUBREE WALLACE, AVERY HUDDLESTON, ABRIANNA GARRETT…ONE GOAL FROM AUBREY VOYLES

CARLINVILLE BLANKED EA/WR 8-0

WATERLOO TOPPED JERSEY 7-0

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BOYS VOLLEYBALL

MARQUETTE OVER FR. MCGIVNEY 2-0

          MARQUETTE NOW 5-4-2 ON THE SEASON

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BOYS TENNIS

MARQUETTE OVER ALTHOFF 9-0

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BOYS AND GIRLS TRACK

AT SOUTHWESTERN

THE PIASA BIRDS WON THE GIRLS MEET WITH WAVERLY IN 2ND

ON THE BOYS SIDE, SOUTHWESTERN TIED WAVERLY FOR FIRST

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AT THE BELLEVILLE WEST INVITATIONAL

Gina Truax from East Alton Wood River set a new school record in the 300 meter hurdles at the Belleville West Invitational. She finished 2nd overall.