ILLINOIS GOVERNOR J-B PRITZKER SAYS THE INVEST IN KIDS PROGRAM COULD BE REVIVED…BUT MIGHT LOOK A LITTLE DIFFERENT. LAWMAKERS DID NOT VOTE TO EXTEND THE PRIVATE SCHOOL SCHOLARSHIP PROGRAM FOR LOW INCOME CHILDREN, WHICH IS SCHEDULED TO END DECEMBER 31ST.
THE GOVERNOR WAS ASKED ABOUT IT AT AN UNRELATED EVENT, AND SAID THE PARAMETERS NEED SOME FINE TUNING:
CUT: 7154C …IN TAXPAYER DOLLARS :19
GOVERNOR PRITZKER SAYS ACTION ON THE PROGRAM IS UP TO THE LEGISLATURE AND THAT IF THEY PASS A BILL TO CONTINUE INVEST IN KIDS, HE WILL SIGN IT.