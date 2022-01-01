THE ILLINOIS DEPARTMENT OF LABOR IS REMINDING THE PUBLIC ABOUT SOME NEW LAWS TAKING EFFECT IN THE NEW YEAR. (
CURRENTLY, TRAMPOLINE COURTS ARE NOT REGULATED BY THE STATE, BUT THAT CHANGES UNDER A NEW LAW COME JANUARY FIRST SAYS AGENCY ASSISTANT DIRECTOR JASON KELLER.
ANOTHER NEW LAW EXPANDS WHAT’S KNOWN AS THE “VESSA” ACT TO INCLUDE NOT JUST VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE BUT ALL VICTIMS OF VIOLENCE. IT ENSURES EMPLOYEES CAN TAKE UP TO 12 WEEKS OF UNPAID LEAVE TO SEEK MEDICAL CARE, COUNSELING AND MORE AFTER A CRIME.