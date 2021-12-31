SECRETARY OF STATE JESSE WHITE IS ANNOUNCING THAT DRIVER’S SERVICES FACILITIES WILL BE CLOSED FOR A FEW WEEKS BECAUSE OF THE ONGOING COVID-19 PANDEMIC. (two stories, same lead).
DRIVER’S FACILITIES ACROSS ILLINOIS WILL BE CLOSED FROM MONDAY, JANUARY THIRD THROUGH MONDAY JANUARY 17TH IN HOPES OF REDUCING SPREAD OF THE VIRUS. THIS IS NO REASON TO WORRY SAYS SECRETARY OF STATE SPOKESPERSON HENRY HAUPT.
HAUPT REMINDS SOME THINGS CAN BE TAKEN CARE OF ONLINE LIKE RENEWING YOUR LICENSE PLATE STICKER. THE WEBSITE IS: IL SOS DOT GOV.